Akhisarspor - Ankaragücü maçının ardından

Kavçak: Galibiyeti kaçırdık

Kaplan: 1 puan altın değerinde



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de evinde Ankaragücü ile berabere kalan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan'ın yerine göreve getirilen Cem Kavçak, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Bekledikleri gibi çok çekişmeli bir müsabaka oynadıklarını anlatan genç teknik adam, "Rakibimiz buraya bizi oynatmamaya gelmiş, çok agresiflerdi. Ankaragücü ikinci yarının hemen başında 10 kişi kalınca risk aldık. Gol gelmeyince stres başladı. Maalesef 2 puan kaybettik. Ancak bu kaybı telafi edeceğiz. Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Süper Lig'de var olmaya çalışacağız" dedi. Maçın son dakikalarında lehlerine verilmesi gereken penaltının es geçildiğini vurgulayan Kavçak, "VAR diyorlar, VAR'a gidiliyor yine penaltımız verilmiyor. Biz bu sene konuşmuyoruz, konuşmayacağız. Nedense bize oluyor bunlar ama dediğim gibi mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise Akhisarspor deplasmanından 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. İkinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi tamamladıklarını ifade eden Mustafa Kaplan, "10 kişi kalmasaydık 3 puan alabilirdik. İyi bir mücadele oldu. 10 kişi kaldığımız için daha az üretken olduk. Bütün takımı kutluyorum. Akhisarspor'dan altın değerinde aldığımız 1 puan önemliydi" dedi. Kaplan, hakemlerin oldukça başarılı bir maç yönettiğini de sözlerine ekledi, "Verilmeyen golümüz ve aleyhimize çalınmayan penaltılarında hakemin doğru karar verdiğini düşünrüyorum" yorumunu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak'ın açıklamaları

- Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın değerlendirmeleri