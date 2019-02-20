Akhisarspor'a Vural geliyor

İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de bitime 12 maç kala 18 puanla düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor, teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getiriyor.

Türkiye'nin en fazla takımda çalışan teknik adamı olarak kariyerinde 7 takımda birden fazla olmak üzere 36 kez teknik direktörlük görevine getirilen Vural'la yapılan görüşmelerin olumlu gittiği, imzaların atılması durumunda pazar günü takımın başında olacağı öğrenildi. Akhisarspor, Vural'ın 37'nci teknik direktörlük görevi olacak.

Göztepe'yi 2017 yılında 1 Lig'de Play-Off finalinden Süper Lig'e taşıyan Yılmaz Vural, bu sezon daha önce Adana Demirspor'u çalıştırdı. Geçen hafta Cihat Arslan'la yollarını ayırdıktan sonra Mesut Bakkal'ı gündemine alan Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, yola Antrenör Cem Kavçak'la devam edeceklerini açıklamıştı. Kavçak yönetiminde Ankaragücü'yle evinde golsüz berabere kalan yeşil-siyahlılar, dün de İbrahim Üzülmez'i gündeme almıştı.

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