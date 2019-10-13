Akhisarspor'a Dutlulu morali

AKHİSAR, ()-

TFF 1. Lig'de haftaya oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor'a Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan moral geldi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki sahanın zemini bakımda olduğu için İlçe Stadı'nda çalışan yeşil-siyahlıların antrenmanını tribünden izleyen Besim Dutlulu, çalışma bitiminde teknik direktör Mehmet Altıparmak ve futbolcularla bir araya geldi. Cikalleshi'nin Arnavutluk Milli Takımı'nda olduğu Akhisarspor'da Taha'nın ise sakatlığı sürüyor.