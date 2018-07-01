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Akhisarspor'a dünya yıldızı

AKHİSAR, () - YENİ sezonda Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek Akhisarspor'a transferde Barcelona'nın eski yıldızı Bojan Krkic önerildi. Teknik Direktör Safet Susic'le resmi sözleşmeyi...

Akhisarspor'a dünya yıldızı

AKHİSAR, () - YENİ sezonda Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek Akhisarspor'a transferde Barcelona'nın eski yıldızı Bojan Krkic önerildi. Teknik Direktör Safet Susic'le resmi sözleşmeyi imzalayan yeşil-siyahlılarda menajerler, Krkic için kulübün kapısını çaldı. Kariyerine başladığı Barcelona'yla 3 İspanya Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazanan 27 yaşındaki İspanyol forvet, Roma, Milan, Ajax gibi kulüplerde oynadıktan sonra  son sezonu Stoke City'nin futbolcusu olarak Deportivo Alaves'te kiralık geçirdi. Bir dönem bonservisine 13 milyon Euro ödenen, Messi'yle kıyaslanan Krkic'in adı ABD'den New England Revolution'la da anılıyor. 
Hücum hattında görev yapan Muğdat, Olcan, Soner, Serginho gibi isimleri kaybeden, Henrique, Hora ve Bokila'dan ise kulüp bulmalarını isteyen yeşil-siyahlılar, transferde önceliği ileri uca verecek. Akhisar'da Makedon sağ kanat Ivan Trickovski ve 1'inci Lig'e düşen Gençlerbirliği'nin Hollandalı sol kanadı Elvis Manu'nun transferi de gündemde. Akhisarspor, dış transferde şimdiye kadar yalnız Kayserispor'dan eski oyuncusu Güray Vural'la 3 senelik sözleşme imzaladı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki rakipleri 31 Ağustos'ta Monako'da çekilecek kurayla belli olacak yeşil-siyahlılarda UEFA yetkilileri, Spor Toto Akhisar Stadyumu'na gelerek incelemelerde bulundu.

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