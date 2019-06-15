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Akhisarspor'a derneklerden çağrı

SPOR Toto 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor yönetimine yeşil-siyahlı derneklerden birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Akhisar Şubesi, 1970 Akigolar Derneği, Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği, Akhisar...

Akhisarspor'a derneklerden çağrı
SPOR Toto 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor yönetimine yeşil-siyahlı derneklerden birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Akhisar Şubesi, 1970 Akigolar Derneği, Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği, Akhisar Spor Adamları Derneği'nin ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasında, 'Akhisarspor, Manisaspor'un durumuna düşmemeli' mesajı verildi. Park Kulüp Derneği bahçesinde yapılan açıklamaya, TÜRFAD Akhisar Şube Başkanı Nurullah Zağlı, 1970 Akigolar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Ay, Akhisar Spor Adamları Derneği Başkanı İbrahim Macana katıldı.
TÜRFAD Akhisar Şube Başkanı Nurullah Zağlı, "Süper Lig'den düşen takımımızda sezon bitiminden bu yana hiçbir gelişme olmaması ve futbolcularımızın çoğunun belirsizlikten dolayı ayrılmak istemeleri nedeniyle endişeliyiz. Yapılacak kongrenin tarihinin bir sır gibi saklanması bizi düşündürüyor. En büyük korkumuz Manisaspor gibi kısır çekişmeler nedeniyle alt liglere süreklenmek. Başarı; birlik ve bütünlük sağlandığı takdirde geliyor. Yeniden Süper Lig'e çıkmamız için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel bir araya gelerek birlikte hareket etmeli. Bu çağrımıza kulan verin" dedi.

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