Akhisarspor'a büyük fırsat

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

SPOR Toto Süper Lig'e 7 yıllık macerasının ardından veda ederek yıllık 100 milyon TL civarındaki dev gelirden olan Akhisarspor'un önünde zararını tek maçla telafi edebileceği Ziraat Türkiye Kupası finali var. Ligde küme düşmesine rağmen kupada üst üste ikinci kez finale çıkmayı başaran Akhisarspor, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ı çarşamba günü Sivas'ta oynanacak kupa finalinde mağlup ettiği takdirde kasasını dolduracak. Kupa şampiyonu 18 milyon TL civarında gelir elde edecek. Kupayı kazandığı takdirde yeni sezonda da ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren temsil edecek Akhisar, Avrupa'ya giderse en az 7 milyon Euro daha alacak.

UEFA geçen sezon kulüplere Avrupa Ligi'nde gruplara katılım payı olarak 2.92 milyon Euro öderken, gruplarda galibiyete 570 bin, beraberliğe 190 bin Euro dağıttı. Grupta tek beraberlik alan Akhisar, yayın havuzundan ise 4 milyon Euro daha kazandı. Yeşil-siyahlı ekip Galatasaray'ı mağlup edip kupayı kazandığı takdirde sponsorluk ve reklam gelirleri hariç tek maçta günlük kurla en az 68 milyon TL alacak. Ege temsilcisi kupayı kazanırsa 1. Lig'den Avrupa'ya giden yıllar sonra ilk, gruplara kalan da tek kulüp olacak. Son olarak 1. Lig'den Kayseri Erciyesspor 2007-08 sezonunda önceki sezon kupada final oynadığı için UEFA elemelerine katılıp Atletico Madrid'e elenmişti. Kupa finalistleri artık Avrupa'da mücadele edemiyor.

ERYÜKSEL İDDİASI

Akhisarspor'da 10 yılı aşkın süredir başkanlık görevini yürüten Hüseyin Eryüksel'in sezon sonunda koltuktan ayrılacağı iddia edildi. Taraftarlar, Eryüksel'i özellikle bu sezon birçok iç saha maçında istifaya davet etmişti. Akhisarspor'da Eryüksel yönetimi 3. Lig'den bu yana 10 yıldır hiç değişmedi.