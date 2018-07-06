Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Akhisarspor'a büyük destek

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıkların ilk etabını tamamlayıp Erzurum'a kampa giden Akhisarspor'u ilçedeki son antrenmanında taraftarı yalnız bırakmadı. Yeşil siyahlı taraftarlar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki...

Akhisarspor'a büyük destek

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıkların ilk etabını tamamlayıp Erzurum'a kampa giden Akhisarspor'u ilçedeki son antrenmanında taraftarı yalnız bırakmadı. Yeşil siyahlı taraftarlar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki kamp öncesi son çalışmaya çıkarma yaparak futbolculara meşaleler yakarak tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar, teknik direktör Saffet Susic'e de çiçek verip başarı diledi. Güray Vural ve Elvis Manu'dan sonra Akigo'nun Osmanlıspor'dan yeni transferi Vrsajevic de takımla birlikte ilk çalışmaya çıktı. 
Erzurum'da 13 gün boyunca kamp yapacak Akhisar, 16 Temmuz'da dönüp 19-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'ya kampa gidecek. İkinci etap kampında hazırlık maçları oynayacak Akigo, son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak lig öncesi son ve en önemli provada 5 Ağustos'ta lig şampiyonu Galatasaray'la Konya'daki Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Bu maçta kupada ilk kez video hakem uygulaması devreye girecek. Maç uzatmaya giderse FIFA'nın yeni kuralı gereği takımlar 4'üncü oyuncu değişiklikliği hakkına sahip olacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325