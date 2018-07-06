Akhisarspor'a büyük destek

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıkların ilk etabını tamamlayıp Erzurum'a kampa giden Akhisarspor'u ilçedeki son antrenmanında taraftarı yalnız bırakmadı. Yeşil siyahlı taraftarlar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki kamp öncesi son çalışmaya çıkarma yaparak futbolculara meşaleler yakarak tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar, teknik direktör Saffet Susic'e de çiçek verip başarı diledi. Güray Vural ve Elvis Manu'dan sonra Akigo'nun Osmanlıspor'dan yeni transferi Vrsajevic de takımla birlikte ilk çalışmaya çıktı.

Erzurum'da 13 gün boyunca kamp yapacak Akhisar, 16 Temmuz'da dönüp 19-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'ya kampa gidecek. İkinci etap kampında hazırlık maçları oynayacak Akigo, son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak lig öncesi son ve en önemli provada 5 Ağustos'ta lig şampiyonu Galatasaray'la Konya'daki Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Bu maçta kupada ilk kez video hakem uygulaması devreye girecek. Maç uzatmaya giderse FIFA'nın yeni kuralı gereği takımlar 4'üncü oyuncu değişiklikliği hakkına sahip olacak.

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