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Akhisarspor'a buruk puan

AKHİSAR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de son sırada yer alıp her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Akhisarspor, en yakın rakiplerinden Bursaspor deplasmanında aldığı golsüz beraberliğe sevinemedi. Mağlup olduğu takdirde bitime 4 hafta kala...

Akhisarspor'a buruk puan

AKHİSAR, () - 
SPOR Toto Süper Lig'de son sırada yer alıp her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Akhisarspor, en yakın rakiplerinden Bursaspor deplasmanında aldığı golsüz beraberliğe sevinemedi. Mağlup olduğu takdirde bitime 4 hafta kala kurtuluş hattının 8 puan gerisine düşerek havlu atacak Akhisar, kritik deplasmandan 1 puan çıkardı. Ligde 3 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlı ekip, son 4 haftaya 25 puanla, kurtuluş hattındaki Göztepe'nin 5 puan gerisinde girdi. Kalan haftalarda zoru başarmaya çalışacak Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D), Kayserispor ve Konyaspor'la (D) rakip olacak. Ege temsilcisi, ligde 7'nci sezonunda düşme kabusu görmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste 2'nci kez finale çıkmayı başarmıştı.

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