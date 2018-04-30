Akhisarspor'a altın değerinde puan

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, galibiyet hasretini 7 maça çıkarsa da düşme hattındaki rakiplerin haftayı puansız kapatmasına sevindi.

Ligde 30 puanla düşme korkusu yaşayan Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor'a 1-0, 32 puanlı Osmanlıspor ise Medipol Başakşehir'e 4-1 yenildi. Malatya beraberliğiyle puanını 36'ya çıkaran Akhisarspor, sezonun son 3 haftasına düşme hattının 4 puan üzerinde girdi. Bu hafta şampiyonluk yarışındaki lider Galatasaray'ı konuk edecek Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, "Kazansak Galatasaray maçına rahat çıkacaktık. Deplasmana önemli eksiklerle gittik. Önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Ligde halen rahat bir konumda değiliz. Bir an önce sıkıntılı bölgeyle bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.

