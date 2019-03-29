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Akhisarlı Fatih için Albayrak devrede

Erhan KASIRGA / MANİSA, () -  SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'un kadro dışı bırakıp geçtiğimiz günlerde affettiği kaleci Fatih Öztürk'ün adının Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'la da anılmaya...

Akhisarlı Fatih için Albayrak devrede

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - 

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'un kadro dışı bırakıp geçtiğimiz günlerde affettiği kaleci Fatih Öztürk'ün adının Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'la da anılmaya başlamasından sonra sarı-kırmızılı ekibin Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki file bekçisini kadroya katmayı geçen sezondan beri isteyen Galatasaray'da Beşiktaş söylentilerinin ardından Abdurrahim Albayrak'ın tecrübeli file bekçisiyle İstanbul'da görüşüp söz aldığı iddia edildi.
Albayrak'ın Fatih'e, "Benim sözüm senettir. Sana söz verdim ve yeni sezonla bizimle birlikte olacaksın" dediği öğrenildi.
Trabzonspor'dan bedelsiz transfer olduğu Akhisar'da 4 sezondur kadroda yer alıp Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan takımın önemli bir parçası olan Fatih Öztürk, 24 Şubat'taki Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı bırakılmıştı. Fatih'e 1 ayın ardından geçen pazar günü af çıktı. 
LAYİÇ'TEN DE GALATASARAY İDDİASI
AKHİSARSPOR'un eski antrenörlerinden Feyzi Layiç de kaleci Fatih Öztürk'ün Galatasaray'la anlaştığını iddia etti. Yeşil-siyahlılarda daha önce Cihat Arslan, bu sezon da Saffet Susic dönemlerinde kaleci antrenörlüğü yapan Feyzi Layiç, katıldığı bir radyo programında eski öğrencisi için, "Bundan 10 gün önce Fatih ile telefonda konuştum, Galatasaray'ın kendisine ilgisinin olduğunu ve söz kestiklerini söyledi" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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