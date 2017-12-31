Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu
Kaymakamlık binası önünde el bombası...
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok sert cevap
Erdoğan'dan Gül ve Arınç'a çok...
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...

Akhisar, yeni yılda yeni stadına kavuşuyor

AKHİSAR, () - SÜPER Lig'deki 6'ncı sezonunda 9 maç üst üste kazanamayıp ilk yarıyı düşme korkusuyla tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, ikinci yarıda ilk kez kendi stadına kavuşacak. Yeşil-siyahlıların 2012 yılından bu yana hayali...

Akhisar, yeni yılda yeni stadına kavuşuyor

AKHİSAR, () - SÜPER Lig'deki 6'ncı sezonunda 9 maç üst üste kazanamayıp ilk yarıyı düşme korkusuyla tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, ikinci yarıda ilk kez kendi stadına kavuşacak. Yeşil-siyahlıların 2012 yılından bu yana hayali olan 12 bin kişilik yeni stadın 28 Ocak'ta Antalyaspor'la oynanacak 2'nci devrenin ilk iç saha maçında hizmete açılması bekleniyor. Stadın ilk olarak Mayıs 2013'te yapılan ama inşaat süreci uzayan ihalesi, geçtiğimiz mart ayında 71 milyon TL bedelle yenilenmişti. 
Spor Toto Teşkilatı'nın mali desteğiyle yapımı hızlanan 52 bin metrekare alana sahip UEFA standartlarındaki Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki çalışmalar bitti. Tribünler, çatı, skorbord, ışıklandırma, koltuklandırma, iç işçilik ve peyzaj çalışmaları tamamlanan tesise serilen çimlere de hibrit uygulaması yapıldı. İç saha maçlarını yıllardar ilçe merkezi yerine Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kalan yeşisiyahlı ekip, yeni yılda yeni stadında yeni başarılar yakalamayı hedefliyor.

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,