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Akhisar ve Antalyaspor taraftarından örnek davranış

SPOR Toto Süper Lig'de bugün saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda rakip olacak Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor'un taraftarları, son yıllarda iki takım arasında oynanan maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmadan önce yine tansiyonu düşürmek...

Akhisar ve Antalyaspor taraftarından örnek davranış
SPOR Toto Süper Lig'de bugün saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda rakip olacak Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor'un taraftarları, son yıllarda iki takım arasında oynanan maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmadan önce yine tansiyonu düşürmek için bir araya geldi.
Ligde 2012-13 sezonunda, 9 Aralık 2012 tarihinde Manisa'da oynanan karşılaşmada, Akhisar taraftarları, şiddetli yağmurda kale arkasında ıslanan Antalyalı taraftarlara maraton tribünün kapılarını açmış, ardından iki kulüp arasında kardeşlik rüzgarları esmeye başlamıştı. Antalya'dan dün gece hareket eden yaklaşık bin kişilik kırmızı beyazlı taraftar, Akhisar'da Akigolar tarafından karşılandı.
Konuk taraftarlara önce kahvaltı ikram edip şehri gezdiren Akhisarlılar, ardından Misak-ı Milli İlkokulu bahçesindeki öğle yemeğinde bir araya gelerek dostluk mesajları verdi. Akhisar Belediyespor taraftar grubu Akigolar'ın tribün lideri Yalçın Utçu, Antalyalı kardeşlerimizi elimizden geldiği kadar en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Yağmurda başlayan dostluğumuz bu bahar gününde devam ediyor. Onlara geldikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Antalyaspor tribün lideri Yılmaz Yıldız ise, "Yağmurla başlayan dostluk devam ediyor. Akhisarlılar geçen aylarda kaybetmiş olduğumuz taraftarlar Baran Aslan ve Gürkan Kartal kardeşlerimizin cenazesine geldiler. Puandan öte buradaki maçın dostluk çerçevesinde bitmesini istiyorum" diye konuştu.

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