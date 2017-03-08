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Akhisar-Trabzonspor maçında eski dostlar karşı karşıya

SPOR Toto Süper Lig'de pazartesi günü Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor'un kadrosunda geçtiğimiz yıllarda bordo mavili ekipte forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor. Yeşil siyahlılarda Özer, Olcan, Soner, Mustafa Yumlu,...

Akhisar-Trabzonspor maçında eski dostlar karşı karşıya
SPOR Toto Süper Lig'de pazartesi günü Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor'un kadrosunda geçtiğimiz yıllarda bordo mavili ekipte forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor.
Yeşil siyahlılarda Özer, Olcan, Soner, Mustafa Yumlu, Kadir, Caner, Alper ve sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan kaleci Fatih, daha önce Trabzonspor'da oynadı. Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da uzun yıllar futbolcu, ardından teknik adam olarak Trabzonspor'da görev yaptı.
Trabzonspor'da ise daha önce yeşil siyahlı ekipte oynayan Rodallega ve Uğur Demirok forma giyiyor. Rodallega, bu sezon devre arasında 1.6 milyon Euro ve Mustafa Yumlu'nun bonservisi karşılığında Trabzonlu oldu. Uğur ise 1.5 milyon TL'nin yanı sıra Kadir'in bonservisine karşılık 2014-15 sezonunun devre arasında Trabzon'a verildi.
Son yıllarda karşılıklı transfer köprüsü kuran iki takımdan Trabzonspor, geçen sezon Soner ve Alper'e karşılık Akhisar Belediyespor'dan aldığı Güray Vural'ı ise bu yıl devre arasında Kayserispor'a kiraladı. 
BİLETLERE İNDİRİM
Akhisar Belediyespor, Trabzonspor randevusu öncesi indirime gitti. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları, Trabzonspor taraftarlarının yer alacağı misafir tribün 10, Akhisarlıların takımlarına destek olacağı maraton 11, kapalı alt 15, VIP tribün ise 20 TL olarak açıklandı.

     

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