Akhisar stadının ihalesi 1 Mart'ta

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un yeni stadının inşaatı için yeni ihale, 1 Mart Çarşamba günü yapılacak. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak, çarşamba günü ihaleye çıkacaklarını belirterek hızlı bir şekilde stadyum inşaatının kalan çalışmalarına başlanacağı müjdesini verdi. 5 sezondur Süper Lig'de yer alan Akhisar'ın yeni stadının inşaatı, 5 Kasım 2013'te başladı, 19 Ocak 2016'da ise müteahhit firmanın işi süresinde bitiremeyecek olması nedeniyle durdu.Müteahhit firmayla yaşanan hukuksal süreçlerin ardından inşaat, tesisin Akhisar Stadyum ve Spor Salonu olan isminin Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu olması karşılığında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na devredildi. Akhisar Belediyesi, 6 Şubat 2017'deki olağan meclis toplantısında stadyumun isminin, "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar vermişti.

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