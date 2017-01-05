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Akhisar Rodallega için kapıyı araladı

AKHİSAR Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Hugo Rodallega'nın transferi için Trabzonspor'la anlaştıkları yolundaki haberlerin doğru olmadığını açıklarken, Trabzonspor'dan ciddi bir teklif almadıklarını söyledi. "İsteyen...

Akhisar Rodallega için kapıyı araladı
AKHİSAR Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Hugo Rodallega'nın transferi için Trabzonspor'la anlaştıkları yolundaki haberlerin doğru olmadığını açıklarken, Trabzonspor'dan ciddi bir teklif almadıklarını söyledi.
"İsteyen olursa oturur konuşuruz" diyerek yıldız golcünün transferinde açık kapı bırakan Başkan Eryüksel, "Rodallega'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Biz de mukaveleyi uzatmak için kendisine teklif yapacağız. Hayırlısı ne ise o olsun" şeklinde konuştu. Eryüksel, devre arası tatilinde Kolombiya'ya giden Rodallega'nın bugün Antalya kampına katılacağını söyledi.
Şu ana kadar Galatasaray'dan Olcan, Gaziantepspor'dan Larsson, Henan Jianye'den Samardzic ve Malmö'den Kofi Adu'yla anlaştıklarını hatırlatan Hüseyin Eryüksel, forvete genç bir oyuncu alabileceklerini ifade etti. Kofi Adu'ya Süper Lig'den pek çok kulübün talip olduğunu ancak Ganalı oyuncunun kendilerini tercih ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Eryüksel, "Kofi Adu, Türkiye'deki dostlarıyla yaptığı görüşmeler sonrası, daha cazip öneriler almasına rağmen Akhisar'da karar kılmış. Bunda kulübümüzün istikrarlı yapısı ile futbolcuya karşı tutumunun önemli rol oynadığını düşünüyorum" diye konuştu.

       

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