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Akhisar potada Yesukan'ı aldı
İZMİR, () - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Akhisar Belediye Basketbol, kadrosunu son olarak Ankara DSİ'de forma giyen Yesukan Onar'la güçlendirdi. Türk basketbolunda daha önce birçok kulüpte forma giyen eski oyuncu Mirko...
SPOR 29.08.2019, 12:43
İZMİR, () -
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Akhisar Belediye Basketbol, kadrosunu son olarak Ankara DSİ'de forma giyen Yesukan Onar'la güçlendirdi. Türk basketbolunda daha önce birçok kulüpte forma giyen eski oyuncu Mirko Milicevic'in oğlu olan 21 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet, genç milli takımlarda defalarca forma giydi. Milicevic, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Muhammed Onar adını almıştı.
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|2
|4
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|2
|4
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|3
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|2
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|2
|3
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|-5
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|3
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|7
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|3
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|5
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|4
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|3
|4
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|4
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|3
|4
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|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
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|3
|3
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|3
|3
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|3
|3
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|3
|3
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|3
|0
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|2
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|2
|6
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|2
|4
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|2
|4
|5. Athletic Bilbao
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|4
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|2
|4
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|4
|8. Osasuna
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|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
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|2
|1
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|2
|1
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|1
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|1
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|2
|1
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|1
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|2
|0
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|2
|0