Akhisar'ın gururu Kerem

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () - AKHİSAR Belediyesporlu dünya şampiyonu güreşçi Kerem Kamal, milli takım mayosuyla U23 Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak hem ilçeye hem de tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Geçen yıl Ağustos ayında Finlandiya'da yapılan Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 55 kilogramda altın madalya kazanan Kerem, İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak tarih yazdı. 18 yaşında olmasına rağmen kendinden büyük sporcularla doktor raporuyla katıldığı U23 yaş Avrupa Şampiyonası'nda Bulgar, Azeri ve Rumen rakiplerini yenerek finalist olan Kerem Kamal, finalde de Rus Artur Petrosian'ı 6-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın elinden alan başarılı sporcuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telgrafla tebrik etti. Akhisar Belediyespor Güreş Teknik Direktörü İsmail Göze, çok büyük ve değerli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyatları için var gücümüzle çalıştık ve bunun karşılığını almaya devam ediyoruz. Kulüp olarak alt yapıya büyük önem veriyoruz ve 100'e yakın alt yapı sporcumuzla ileride daha büyük zaferlere ekibimizle imza atacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Kerem Kamal'ın kardeşi Kadir Kamal da Akhisar Belediyespor'da ağabeyi gibi güreş yapıyor.

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