Akhisar ile Altınordu derbide rakip

İZMİR, () -

TFF 1. Lig'de ilk iki hafta beklenenin uzağında kalan Akhisarspor ile Altınordu, yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Bilet fiyatları kale arkası 10, maraton 20, kapalı 30, VIP 40, misafir tribün 25 TL olarak açıklandı. Ev sahibi Akhisar'da Bjarnason'un durumu belirsiz. Altınordu'da tedavileri süren forvet Fatih, orta saha oyuncusu Okan, stoper Enes ve sol bek Ali Mert forma giyemeyecek.

Geçen sezon 7 yıl yer aldığı Süper Lig'den düştükten sonra 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro kuran Akhisarspor, ilk hafta Adanaspor'u penaltı golüyle 1-0 yendikten sonra deplasmanda transfer yasağıyla gençlerle sahaya çıkan Bursaspor'a 2-1 mağlup olmanın şokunu yaşadı. Henüz puanla tanışamayan Altınordu ise ilk hafta Hatayspor'a deplasmanda 1-0, ardından evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

İki takımın muhtemel 11'i şöyle;

AKHİSARSPOR

Gökhan - Tolga, Alperen (Cocalic), Uğur Arslan, Kadir, Rotman (Taha), Aykut, Onur, Burhan, Erhan, Hadzic

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Kahraman, Oğulcan, Egehan, Atakan, Muhammed, Anıl, Kemal