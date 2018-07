AKHİSAR, () -

TÜRKİYE Basketbol Ligi takımlarından Akhisar Belediyespor, dış transferde ülkemizde daha önce Best Balıkesir ve Petkimspor formalarını giyen guard Josh Selby ve Petkimspor'dan forvet Can Terzioğlu'yla anlaşmaya vardı. 27 yaşında, 1.88 boyundaki Selby, geçen sezonu Güney Kore'de Incheon Elephants takımında geçirdi. 32 yaşında, 1.96 boyundaki Can ise geçen sezon Petkim'de 3.6 sayı, 1.7 ribaund, 1 asist ortalamaları tutturdu.