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Akhisar'da transfere teknik engel

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk'la henüz anlaşamayıp ipleri koparma noktasına gelen Akhisarspor'da transfer, teknik heyeti bekliyor. İç transferde şimdiye kadar yalnız Barbosa'yla yeniden...

Akhisar'da transfere teknik engel

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk'la henüz anlaşamayıp ipleri koparma noktasına gelen Akhisarspor'da transfer, teknik heyeti bekliyor.
İç transferde şimdiye kadar yalnız Barbosa'yla yeniden anlaşan Akhisaspor, Soner'i Başakşehir, Muğdat'ı ise Galatasaray'a kaptırmıştı. Sözleşmesi biten isimlerden Serginho, ilk tercihini ülkesi Brezilya'dan yana kullanacağını bildirdi. Onur ve Aykut'la henüz anlaşılmazken Olcan'ın ise takımda tutulması beklenmiyor. Kiralık gelen Bia, Kayserispor'a dönerken sezon ortasında Elazığspor'a kiralık gönderilen Hora'nın geleceğine teknik ekip karar verecek. 
Yeşil-siyahlılar, teknik direktör konusuna son noktayı koyduktan sonra dış transfere yönelip eksilen kadrosunu takviye yapmaya çalışacak. Akhisaspor'a geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırıp UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından itibaren girmesini sağlayan Okan Buruk'un ücretine 2 kat zam istediği iddia edilmişti. Yönetim ise Buruk'a en fazla yüzde 10 zam teklif etti. Lig devam ederken prensipte yeniden el sıkışan ancak daha sonra yapılan görüşmelerde ücret konusunda anlaşmaya varamayan iki taraf, bu hafta içinde son kez görüşecek.

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