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Akhisar'da Susic UEFA'yı düşünüyor

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlarken Okan Buruk'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Safet Susic, UEFA Avrupa Ligi'ni de düşünerek...

Akhisar'da Susic UEFA'yı düşünüyor

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlarken Okan Buruk'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Safet Susic, UEFA Avrupa Ligi'ni de düşünerek güçlü bir kadro kurmaları gerektiğini söyledi. 
Akhisaspor, ilk çalışmayı antrenörler Elvir Balic ve Emrah Eren yönetiminde yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boşnak Teknik Direktör Susic, "Çok ciddi çalışacağız. Antrenmanlardaki performansımız maç sonuçlarına yansıyacak. İlk kez katılacağımız UEFA Avrupa Ligi'nde çok güçlü rakiplere karşı oynayacağız. Takımı güçlendirmeliyiz" dedi.
Yönetimin kendisine iyi transfer sözü verdiğini tekrarlayan Safet Susic, "5 gün Akhisar, 10 gün Erzurum, 10 gün de Avusturya'da çalıştıktan sonra lige kadar hazır hale geleceğiz. Akhisar ve Erzurum'daki çalışmalarda kadroyu tanıyacağım. Eksikleri daha iyi göreceğim. Avusturya kampında yeni transferlerle tam kadro olmak istiyoruz" diye konuştu. 
Ege temsilcisi ilk çalışmaya çıkmayan Lopes ve Seleznyov, Erzurum kampına yetişecek. 5 Temmuz Perşembe'ye kadar çalışmalarını Akhisar'da sürdürecek Akhisaspor, 6-16 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da, 19-30 Temmuz'da ise Avusturya'nın Graz şehrinde kamp yapacak.
TRANSFER SÜRECEK
Dış transferde Kayserispor'dan Güray Vural'dan sonra listesindeki Gençlerbirliği'nden Hollandalı forvet Elvis Manu'ya da 3 yıllık imza attıran Akhisarspor, takviyeleri sürdürecek. Yeni sezonda takım içindeki dengeleri de bozmadan 3 kulvarda birden mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmaya çalışan yönetim, özellikle hücum hattına transfer yapmaya ağırlık veriyor. Akhisarspor, Galatasaray'a giden Muğdat, Başakşehir'e transfer olan Soner'in yanı sıra Olcan, Serginho, Henrique, Hora, Bokila, Bia, Orhan ve Alperen'le yollarını ayırmıştı.

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