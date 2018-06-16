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Akhisar'da Susic iddiası

AKHİSAR, () - SPOR Toto Süper Lig'de takıma geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran Teknik Direktör Okan Buruk'la haftalardır yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya varamayıp ipleri koparan Akhisarspor'un listesinin...

Akhisar'da Susic iddiası

AKHİSAR, () - SPOR Toto Süper Lig'de takıma geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran Teknik Direktör Okan Buruk'la haftalardır yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya varamayıp ipleri koparan Akhisarspor'un listesinin ilk sırasına Saffet Susic'i aldığı iddia edildi. Ligde son olarak geçen sezon Alanyaspor'u çalıştıran 63 yaşındaki Bosna Hersekli Susic, İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor gibi takımlarda da görev yapmıştı. Susic, 2009-2014 yılları arasında ise ülkesinin milli takımını çalıştırdı. Akhisarspor, iç transferde Muğdat, Soner, Olcan ve Serginho'yla anlaşamayıp Onur, Aykut, Barbosa, Hasan Ali'yle sözleşme yenilemişti.

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