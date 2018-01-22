mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD...
Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor
Bingöllü Kadın Subay
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11...
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...

Akhisar'da stat heyecanı

Haldun AKYÜZ - Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Süper Lig'de yıllardır yolunu gözlediği yeni stadına bu hafta kavuşacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u heyecan sardı. 2013 yılından bu yana süren inşaat çalışmaları ve resmi prosedürlerin...

Akhisar'da stat heyecanı

Haldun AKYÜZ - Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Süper Lig'de yıllardır yolunu gözlediği yeni stadına bu hafta kavuşacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u heyecan sardı. 2013 yılından bu yana süren inşaat çalışmaları ve resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Futbol Federasyonu da ligde pazar günü oynanacak Antalyaspor maçının Spor Toto Akhisar Stadı'na alındığını resmen duyurdu. Mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Ligdeki 6'ncı sezonunda ilk kez kendi evine kavuşacak Akigo'da ikinci yarıdaki 9 iç saha müsabakası için özel kombine biletler çıkarıldı. Kombineler, yarın saat 14.00'ten itibaren satışa sunulacak. 
Statta protokol tribünü ve misafir tribünün de bulunduğu, adı batı tarafı kapalı konulan D-E-F-G-H-I bölümlerinde 9 maçlık kombine bilet fiyatları 600 TL, yine batı kapalı A-B-C-J-K-L bölümleri kombine bilet fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Maraton tribün kombineleri 120, güney kale arkası 75 TL olarak açıklandı. Anadolu takımlarıyla oynanacak maçlarda günlük biletler ise kapalı 50, maraton 35, misafir 30, kale arkası 20 TL'den satılacak. 70 kişilik engelli, 95 kişilik protokol, 117 kişilik basın tribünün bulunduğu yeni statta loca yapılmadı. Loca yerine VIP tribünde 120 koltuk, taraftarların isimleri üzerine yazılarak satılacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314