Akhisar'da örnek dostluk



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında bugün saat 16.00'da Akhisar Belediye Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Akhisarspor'un taraftar grubu Akigolar, son yıllarda iki takım arasında geleneksel olarak olduğu gibi yine konuk taraftarları yemekte ağırladı.

Sabaha karşı Akhisar'a gelen yaklaşık 500 kişilik Antalyaspor taraftarlarını karşılayan Akhisarlılar, Çağlak Anadolu Lisesi bahçesinde köfte ve ayran ikram ederek müsabaka öncesi dostluk mesajları verdi.

1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, iki takım taraftarının geçmiş yıllarda başlayan dostluğuyla ilgili, "Burada güzel bir ortam var. Antalyalı kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi bizleri burada yalnız bırakmayıp geldiler. Biz buradan dostluğumuzu her kulvarda ilan etmiştik. Umarım bu dostluk hep böyle devam eder. Biz de bu sene inşallah Süper Lig'de kalacağız. Antalyaspor ile bu dostluğumuz hep devam edecek dedi" dedi.

Antalyaspor'un taraftar temsilcisi Harun Karakaya ise, "Bizler bir yıl boyunca Akhisar deplasmanını bekliyoruz. Sevdiğimiz kardeşlerimizi görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. İsteriz ki bir ömür boyu Süper Lig'de daha güzel yerlerde karşılaşmak nasip olur. Her zamanki gibi misafirperverliklerinde kusur yok. Her zaman dostluğumuz baki. İsteriz ki dostluk kazansın. Akhisarspor'u da daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Spor dostluk ve kardeşliktir. Akhisar'da dostluktan başka bir şey görmedik. İnşallah dostluğumuz ebedi, bir ömür boyu kalacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarlardan görüntü

- Taraftar temsilcilerinin açıklamaları

