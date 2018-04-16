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Akhisar'da Olcan'ın anne acısı

AKHİSAR, () Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final 2'nci karşılaşmasında çarşamba günü Galatasaray'ın konuğu olacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Olcan Adın, anne acısıyla sarsıldı. Tecrübeli futbolcunun bir süredir tedavi...

Akhisar'da Olcan'ın anne acısı

AKHİSAR, ()

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final 2'nci karşılaşmasında çarşamba günü Galatasaray'ın konuğu olacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Olcan Adın, anne acısıyla sarsıldı. Tecrübeli futbolcunun bir süredir tedavi gören annesi Aysel Adın, hayatını kaybetti. Aysel Adın'ın cenaze namazı, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Akigo'da sakatlığı bulunan Olcan, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan son maçta takımdaki yerine alamamıştı. 
Yıldız futbolcu, Galatasay rövanşında da forma giyemeyecek. Süper Lig lideri Galatasaray'la kupada 27 Şubat'ta evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Yeşil-Siyahlı ekip, tarihinde ilk kez finale çıkabilmek için deplasmanda rövanşı en az 2 farkla kazanmak zorunda. Akhisar'ın 2-1'lik galibiyeti halinde maç uzayacak. Galatasaray, 1-0'lık mağlubiyet ile her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracak. Finale çıkan taraf, Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa için Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.

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