Akhisar'da ihale tamam

SPOR Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu ihalesi Akhisar Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirildi. Toplam 4 firmanın katıldığı ihaleyi daha önce Gaziantep Arena'yı da yapan May İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, 71 milyon 240 bin TL'lik teklifiyle kazandı. Komisyon Başkanı Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak ve üyeler Alper Çetin, Mehmet Bakkal, Erkan Ertik, Ferda Mersin ile idare yetkilisi Mehmet Fatih Çetinkaya'nın katılımıyla gerçekleşen ihaleye 6 firma davet edildi.4734 numaralı Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesi B bendine göre pazarlık usulü yapılan stat ihalesinde ilk oturum saat 11.00'de başladı. Kapalı zarf usulüne göre yapılan ihalede 'Yapı 1453 İnşaat' 101 milyon 45 bin, 'Doyap İnşaat' 89 milyon 500 bin, 'Alkataş İnşaat' 88 milyon 50 bin, 'May İnşaat' ise 82 milyon 360 bin TL'lik teklif sundu. Davet alan 'Sisan Mühendislik ve Bayburt İnşaat' ise ihaleye katılmadıklarını bildirdi. İhalenin ikinci oturumunda 71 milyon 240 bin TL'yle en düşük teklifi veren 'May İnşaat', stadın yapım hakkını aldı.YILLARDIR BİTMEDİAkhisar'da ilk etapta belediye ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü arasında 3 Mart 2011 tarihinde imzalanan protokolle başlayan 12 bin kapasiteli stat ve 2 bin kapasiteli spor salonunun inşaat süreci, yıllardır bitmedi. Stadın 5 Mayıs 2013'te yapılan ilk ihalesi iptal edildi. Yarım kalan inşaat nedeniyle geçen yıl yüklenici firmayla Akhisar Belediyesi davalık oldu. Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce stadyum inşaatı ve ihalenin durdurulması için alınan tedbir kararı, Akhisar Belediyesi'nin başvurusu üzerine kaldırıldı. Belediye, inşaatı tamamlamak için geçen ay stadın isim hakkı konusunda Spor Toto Teşkilatı'yla anlaştı.

