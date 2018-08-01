Akhisar'da finale akın

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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak lig şampiyonu Galatasaray'la Süper Kupa Finali'nde karşılaşacak Akhisarspor'da finale akın var.

Geçen sezon 10 Mayıs'da takımın tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdığı final maçına Akhisar'a çok uzak olan Diyarbakır'a alınmasını protesto ederek gitmeyen taraftarlar, 5 Ağustos Pazar günü Konya'da oynanacak Süper Kupa maçına gitmek için seferberlik ilan etti.

Taraftarlar, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda pazar günü saat 20.45'te başlayacak finalde takımlarına 10 bin kişiyle destek vermenin hayalini kuruyor. Akhisarspor, yenilenen kadrosuyla sezonun ilk resmi sınavına bu maçta çıkarak yine tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kazanmaya çalışacak. Yeşil-siyahlılar, geçen sezon Türkiye Kupası'na ulaşırken yarı finalde Galatasaray'ı, finalde ise Fenerbahçe'yi geçmeyi başarmıştı. Transferde son olarak Osmanlısporlu Josue'yi alan Akhisar'a Macar sol kanat Balasz Dzsudzsak önerildi.