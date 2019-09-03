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Akhisar'da Erdoğan olmadı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -  TFF 1. Lig'de Akhisarspor, transferin son gününde Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt için yaptığı girişimden sonuç alamadı. Gurbetçi sol kanat oyuncusunu kadroya katmayı çok isteyen yeşil-siyahlılar, Sivasspor...

SPOR 03.09.2019, 11:20
Akhisar'da Erdoğan olmadı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - 
TFF 1. Lig'de Akhisarspor, transferin son gününde Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt için yaptığı girişimden sonuç alamadı. Gurbetçi sol kanat oyuncusunu kadroya katmayı çok isteyen yeşil-siyahlılar, Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay'dan onay çıkmayınca transferi gerçekleştiremedi. Son gün transfer hamlesi yapmayan Akhisar'da kulüp bulmaları istenmesine rağmen bir türlü ayrılmaya yanaşmayan yabancılar Dany ve Cikalleshi ise elde kaldı. Yaz döneminden bu yana takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan ikiliye af çıkmasının gündemde olmadığı öğrenildi. Sözleşmeleri gereği oynamadan garanti ücretlerini almaya hak kazanacak iki futbolcuyla ilgili kararı yönetim verecek.

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