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Akhisar'da Buruk eski hocasına yine rakip

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü şampiyonluk yarışındaki en iddialı takımlardan Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, eski hocası Abdullah Avcı'ya tekrar...

Akhisar'da Buruk eski hocasına yine rakip

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü şampiyonluk yarışındaki en iddialı takımlardan Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, eski hocası Abdullah Avcı'ya tekrar rakip olacak.
Faal futbolu 2010 yılında yine Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'de bırakan Okan Buruk, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'da Avcı'nın yardımcılığını da yaptı. Geçen sezon 1. Lig'de Göztepe'yi çalıştırırken Avcı'nın dümeninde olduğu Başakşehir'e iki maçta da teslim olan teknik adam, Akhisarspor'un dümenine geçtiği ilk sınavda ise hocasına ağır bir darbe vurdu.
Buruk'un yönetimini devraldığı Akhisarspor, bu sezonki gibi yine 1 Nisan'da oynanan maçta Avcı'nın ekibi Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Akhisar'ın galibiyet golünü de 90+4. dakikada devre arasında Başakşehir'den kiralanan Cikalleshi attı. Bu yenilgiyle lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 2'den 5'e çıkan İstanbul temsilcisi, sezon sonuna kadar kalan 8 maçta bir daha hiç mağlup olmayıp 6 galibiyet 2 beraberlik almasına rağmen Beşiktaş'ı yakalayamayıp ikincilike yetindi. Bu sezon iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı ise bu kez 90. dakikada gelen galibiyet golüyle 2-1 Başakşehir kazandı.

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