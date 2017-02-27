Akhisar'da Başkan Eryüksel'den alkış ve uyarı

SPOR Toto Süper Lig'in formda takımlarından Antalyaspor'u evinde 3-0 yenerek rahat bir nefes alan Akhisar Belediyespor'da Başkan Hüseyin Eryüksel'den takıma hem tebrik, hem uyarı geldi.

Ligde çok önemli ve kritik bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyleyen Eryüksel, "Takımımız mükemmel bir oyun sergiledi. Taraftar desteğinin ne kadar önemli olduğunu da bu galibiyetle gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum ve Antalya karşısındaki desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmemelerini istiyorum. Kritik eşikten uzaklaşmak adına kalan maçlarda da aynı performansı göstermeye çalışmalıyız" dedi.

Hüseyin Eryüksel, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olacakları Medipol Başakşehir karşısında avantajlı bir skor almak istediklerin dile getirdi.



