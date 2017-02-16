Akhisar'da 2 bilet kesildi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, ()- AKHİSAR Belediyespor yönetimi, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği stoper Serdar Kesimal'ın sözleşmesini feshederken, forvet oyuncusu Mervan Çelik'in de Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın raporu doğrultusunda kadrodan çıkarıldığını ve altyapıya gönderildiğini açıkladı.

Son olarak ilk yarıda iç sahada 2-1 kaybedilen Osmanlıspor maçında görev yapıp, kendi kalesine bir de gol atan Serdar Kesimal, Sloven Samardzic ve Mustafa Yumlu'nun gelmesinden sonra forma şansını kaybetmiş, yönetim de ara transferde kendisine kulüp aramasını bildirmişti. Bu süreçte takım bulamayan tecrübeli futbolcunun mukavelesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği öğerenilirken, Mervan Çelik'in formsuz olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Serdar Kesimal bu sezon 8 lig, 1 kupa, Mervan ise 7 lig, 5 kupa maçında oynadı. Bu arada sol el yüzük parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk ve sol diz iç yan bağlarında ödem oluşan Custodio'nun ardından kasığında ödem oluştuğu tespit edilen Daniel Larsson'un 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.