Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti
Eşi intihar eden MHP'li vekile...
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?

Akhisar Belerdiyespor'da Kafkas'tan Rodallega'ya öfke

İZMİR, ()- AKHİSAR Belediyespor, Afrika Uluslar Kupası'na giden Traore, Yatabare ve Poko gibi en etkili hücum oyuncularından yoksun Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaparken Trabzonspor'a...

Akhisar Belerdiyespor'da Kafkas'tan Rodallega'ya öfke

İZMİR, ()- AKHİSAR Belediyespor, Afrika Uluslar Kupası'na giden Traore, Yatabare ve Poko gibi en etkili hücum oyuncularından yoksun Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaparken Trabzonspor'a transferi gündemde olan Hugo Rodallega'nın üst üste 6'ncı lig maçında da gol atamaması teknik direktör Tolunay Kafkas'ı çileden çıkardı.
"Yaşanan süreç bize de, oyuncuya da zarar veriyor" diyen Tolunay Kafkas, "Bir oyuncuya tekliflerin olması çok doğal, fakat sıkıntı verici olay, süreci çok uzatmaları. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz" dedi. 

Bu arada yeşil siyahlı taraftarlar da ara transferde alınan oyunculardan Olcan Adın, Samardzic ve Larsson'u yedek soyundurup Kafi Adu'yu kadroya bile dahil etmeyen tecrübeli teknik adama sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Devre arasında transfer edilen futbolcuların takıma hemen katkı sağlaması gerektiğini savunan futbolseverler, Tolunay Kafkas'ı ve yönetimi ağır bir dille eleştirdi.
Tolunay Kafkas ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maç berabere de bitebilirdi. Yeni aldığımız oyuncular da takıma girdiği zaman çok daha iyi olacağız" yorumunu yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55