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Akhisar Belediyesporlu Özer Hurmacı: "Her maçımız final"

  Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Akhisar Belediyespor'da cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil siyahlı ekibin oyuncusu Özer Hurmacı, "Bundan...

Akhisar Belediyesporlu Özer Hurmacı: "Her maçımız final"

 

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Akhisar Belediyespor'da cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil siyahlı ekibin oyuncusu Özer Hurmacı, "Bundan sonra her karşılaşma bizim için final" dedi.

Şu anda 24 puanlarının bulunduğunu, tehlikeli rüya görmemek için 12 ile 16 arasında puana daha ihtiyaçları olduğunu belirten Özer, "Antalyaspor randevusu bizim için 6 puan değerinde. Taraftarımızın desteği ile bu engeli kayıpsız geçerek rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.

Ara transferde Medipol Başakşehir'den kiralanan Sokol Cikalleshi de Antalyaspor'u yenmek zorunda olduklarını söyledi. Kendisi için Medipol Başakşehir'in geçmişte kaldığını belirten golcü futbolcu, "Tüm gücümle Akhisar Belediyespor'un başarısı için çalışıyorum. Antalyaspor'u yenerek rahat bir nefes almak ibtiyoruz" dedi.

Bu arada sakatlıkları süren kaleci Fatih Öztürk, Custodio ve Larsson takımdan ayrı çalışırken, üç oyuncunun da kadroda yer almayacağı bildirildi. Teknik heyet 3'er sarı kartı bulunan Onur Ayık, Soner Aydoğdu ve Ömer Bayram'ı kart görmemeleri için uyardı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan genel ve detay görüüntü

- Özer Hurmacı ile röp.

- Sokol Cikalleshi ile röp.

HABER-KAMERA: BARIŞ GEZİCİ / AKHİSAR (MANİSA), ()

 

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