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Akhisar Belediyesporlu güreşçilerin büyük başarısı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Ordu'da düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Akhisar Belediyespor forması ile mindere çıkan 3 sporcu derece almayı başardı.  Organizasyona 46 ilden 360 güreşçi katılırken,...

Akhisar Belediyesporlu güreşçilerin büyük başarısı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Ordu'da düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Akhisar Belediyespor forması ile mindere çıkan 3 sporcu derece almayı başardı. 
Organizasyona 46 ilden 360 güreşçi katılırken, Akhisar Belediyespor'dan 60 kilogramda Kerem Kamal Türkiye Şampiyonu oldu. Yine Akhisar Belediyespor'dan Halil Can Dağcan, 130 kiloda ikinci ve Emre Muyan da aynı kiloda beşinci olmayı başardı. 
Yarışmalar öncesi çok ciddi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Akhisar Belediyespor Güreş Takımı Antrenörü İsmail Göze, sporcuların hem 2020, hem de 2024 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edeceğini ifade etti. Göze, "Gençler kategorisinde yarışan şampiyon sporcumuz Kerem Kamal, bu yıl Haziran ayında İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda yer almaya kazandı" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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