Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler

Akhisar Belediyespor'un rakibi Çaykur Rizespor

SPOR Toto Süper Lig'de 20'inci hafta mücalesinde pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor'u bıçak sırtı bir doksan dakika bekliyor. Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen ve 21 puanla 13'üncü sırada kalan kalan...

Akhisar Belediyespor'un rakibi Çaykur Rizespor
SPOR Toto Süper Lig'de 20'inci hafta mücalesinde pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor'u bıçak sırtı bir doksan dakika bekliyor. Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen ve 21 puanla 13'üncü sırada kalan kalan yeşil siyahlı ekip, 19 puanla bir basamak altında yer alan Çaykur Rizespor'a yenilmesi  halinde Çaykur Rizespor'un gerisine kalacağı, ateş çemberinde yer alan Aytemiz Alanyaspor ve Adanaspor'un haftayı galibiyetle kapatması durumunda düşme korkusunu yüreğinde hissetmeye başlayacak. 

Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor bugüne dek TFF 1'inci Lig ve Süper Lig'de oynanan 10 maçın 5'ini Çaykur Rizespor, 3'ünü Akhisar Belediyespor kazanırken, 2 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig'deki 7 randevuda ise Akhisar'ın 1, Çaykur Rizespor'un 4 galibiyeti bulunuyor, 2 maçta ise eşitlik var. Akhisar'daki müsabakalarda da Çaykur Rizespor'un belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Ege temsilcisi, Süper Lig'de evindeki 3 maçta galibiyet 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı, kalesinde 8 gol gördü.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.