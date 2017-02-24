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Akhisar Belediyespor'un konuğu Antalyaspor

SPOR Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor yarın son haftaların formda takımı Antalyaspor'u misafir edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren...

Akhisar Belediyespor'un konuğu Antalyaspor
SPOR Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor yarın son haftaların formda takımı Antalyaspor'u misafir edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren kaleci Fatih'in yanı sıra Larsson ve Custodio forma giyemeyecek.
Karşılamanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı alt 15, maraton 11, kale arkası 10 TL olarak belirlendi. Ligdeki konumları açısından çok kritik bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Tolunay Kafkas, taraftarlardan destek istedi. İki ekip arasında Süper Lig'de daha önce oynanan 7 maçta taraflar 2'şer galibiyet alırken, 3 müsabaka berabere sona erdi. İlk yarıda Antalya'daki randevu da 0-0 bitti.

 

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