Akhisar Belediyespor'un konuğu Antalyaspor

Karşılamanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı alt 15, maraton 11, kale arkası 10 TL olarak belirlendi. Ligdeki konumları açısından çok kritik bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Tolunay Kafkas, taraftarlardan destek istedi. İki ekip arasında Süper Lig'de daha önce oynanan 7 maçta taraflar 2'şer galibiyet alırken, 3 müsabaka berabere sona erdi. İlk yarıda Antalya'daki randevu da 0-0 bitti.
Karşılamanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı alt 15, maraton 11, kale arkası 10 TL olarak belirlendi. Ligdeki konumları açısından çok kritik bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Tolunay Kafkas, taraftarlardan destek istedi. İki ekip arasında Süper Lig'de daha önce oynanan 7 maçta taraflar 2'şer galibiyet alırken, 3 müsabaka berabere sona erdi. İlk yarıda Antalya'daki randevu da 0-0 bitti.