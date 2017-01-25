Akhisar Belediyespor'un kasasını Trabzonspor doldurdu

SPOR Toto Süper Lig'de yıldız golcüsü Hugo Rodallega'yı Trabzonspor'a satan Akhisar Belediyespor, son 3 sezonun ara transfer döneminde bu kulübe verdiği isimlerle hem kasasını, hem kadrosunu doldurmuş oldu.Akhisar Belediyespor, 2014-15 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a gönderdiği Uğur Demirok'un bonservisi için 1.5 milyon TL'nin yanı sıra Kadir Keleş'i aldı. Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a verilen Güray Vural'a karşılık Soner Aydoğdu ve Alper Uludağ, bonservisleriyle kadroya katıldı.Yeşil siyahlıların geçen sezon başında İngiltere'nin Fulham takımından bedelsiz olarak transfer ettiği, özellikle geçen yıl Süper Lig'de attığı 19 golle yıldızlaşan Kolombiyalı Rodellaga ise giderken servet kazandırdı. Akhisar Belediyespor, 32 yaşındaki Rodallega'ya karşılık Trabzonspor'dan 1.6 milyon euro (6.4 milyon TL) bonservis bedelinin yanı sıra stoper Mustafa Yumlu'yu aldı. Akhisar Belediyespor, Rodallega'nın yerine yurtdışından yabancı bir golcü futbolcuyla doldurmak için temaslarını sürdürüyor.YUMLU İMZAYI ATTI ANTRENMANA ÇIKTIAkhisar Belediyespor, Rodallega transferinde Trabzonspor'dan aldığı 29 yaşındaki stoper Mustafa Yumlu'yla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Arsinspor, 1461 Trabzon ve Eskişehirspor formaları da giyen, Süper Lig'de 138 maça çıkan Mustafa, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde takımla ilk antrenmana çıktı. Akhisar Belediyespor'da sakatlığı süren Soner ve apandisit ameliyatı olan Larsson takımdan ayrı çalıştı.Cezalı Custodio, ligde Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacak. Ara transferde şimdiye kadar Olcan Adın, Daniel Larsson, Miral Samardzic, Kofi Adu ve Mustafa Yumlu'yu renklerine bağlayan yeşil siyahlılar Douglao, Sami, N'Guemo ve Rodallega'yla yollarını ayırmış oldu. Mustafa'nın gelişiyle defans hattında eleme yapılabilir.KUPADA RAKİP GÜMÜŞHANESPORZiraat Türkiye Kupası G Grubu'ndaki son maçta Aydınspor 1923'ü 1-0 yenen Akhisar Belediyespor, bugün Bursaspor'un Ümraniyespor'u aynı skorla mağlup etmesiyle grubu lider olarak tamamladı. Akhisar 11, Ümraniye ise 9 puanla son 16 takım arasına kalırken yeşil siyahlı ekibin son 16 turundaki rakibi H Grubu'nda ikinci sırayı elde eden 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Gümüşhanespor oldu. Rakibiyle tek maç eleme usulüne göre evinde karşılaşacak Akhisar, galip gelmesi durumunda çeyrek finale yükselecek. Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, Aydınspor 1923 maçında galibiyet golünü atan 16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel'e övgü yağdırıp geleceğin yıldızı olacağını söyledi.

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