Akhisar Belediyespor'un hedefi sürekli başarı

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet alarak tarihinin en iyi serisine imza atan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, sürdürülebilir başarı hedeflediklerini söyledi.

Düşme hattının tek basamak üzerinde devraldığı Akhisar Belediyespor'u 7 maçta 6 galibiyetle ligde yedinci sıraya taşıyan Buruk, "İyi giden bir çizgimiz var. Kazandığımız son 5 maçta 20 gol atarken yalnız 1 gol yedik. Bunların hepsi bizim için çok önemli ve değerli veriler. İyi skorlar hem bu sene için bize güven verdi hem sıralamadaki yedincilik hedefimize ulaştırdı, hem de önümüzdeki sezon için takımla ilgili düşüncelemizi netleştirdi. Son iki maçımızı da kazanıp iyi çizgiyi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu kadroyu koruyup başarıyı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Takımın başarısını tetikleyen unsurun ne olduğuyla ilgili yorum yapan Buruk, "Farklı bir takım dizilişine geçtik. Oyuncular, kendi mevkilerinde daha iyi performans sergilemeye başladılar. Kazanan 11'de ceza ve sakatlık olmaması da bu periyotta avantajımız haline geldi. Futbolcularım saha içinde istediğim taktikleri iyi uyguluyor. İyi bir uyum yakaladık. Bunlar bir arada olunca, kazanmanın da verdiği güvenle başarı geldi. Birlikte oynamaktan zevk alan bir kadromuz var. Hem hücum hem de savunmada dengeli bir takımız. Önümüzdeki sezon da bu kadroyla yola çıkarak başarıyı devam ettirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. Ömer Bayram'ın cezasının bittiği yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu, bu hafta Atiker Konyaspor deplasmanında görev yapamayacak.

STAT İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

Akhisar Belediyespor'un yeni stadyumda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Süper Lig'de 5 sezondur yer alan ama ilçedeki stadı yetersiz olduğu için maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Akhisar Belediyespor yeni sezonda evinde oynamayı hedefliyor.

İnşaat sürecine ilk olarak 2013'te başlanan ama çeşitli nedenlerle yarıda kalan yeni stadyum, Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle son aşamaya doğru ilerliyor.

Spor Toto Akhisar Stadyumu adını alan tesisin 22 Mart'ta yenilenen ihalesini 71 milyon 240 bin TL bedelle alan MAY İnşaat, aradan geçen 2 ayda büyük yol aldı. Stadın, Sakarya ve İzmit'te imal edilen çelik çatısı monte edilmeye başlandı. Zemini hibrit çim olacak 12 bin kapasiteli stadın yeni sezonda açılması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Akhisar Belediyespor antrenmanından görüntü

- Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları

HABER-KAMERA: BARIŞ GEZİCİ / AKHİSAR (MANİSA), ()