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Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor: 0- 1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, ()   STAT: Manisa 19 Mayıs HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen (xxx), Mustafa Savranlar (xxx), Baran Eraslan (xxx) AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (x) - Tolga (xx), Serdar (x), Alper (xx), Kadir (xx), Abdülkadir (x), Nguemo...

Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor: 0- 1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, ()

 

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen (xxx), Mustafa Savranlar (xxx), Baran Eraslan (xxx)

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (x) - Tolga (xx), Serdar (x), Alper (xx), Kadir (xx), Abdülkadir (x), Nguemo (x) (Dk. 65 Mervan x), Onur (x) (Dk. 62 Bertuğ xx), Soner (xx), Hasan Ali (xx) (Dk. 78 Ömer x), Muğdat (xx)

ÜMRANİYESPOR: Metin (xx) - Ömer Tunç (xx), Tarık (xxx), Mustafa (xx), Mücahit (xx), Bulut (xx), Mehmet (x) (Dk. 46 Emircan xx), Bahadır (x) (Dk. 66 Beleck x), Ömer Can (xx) (Dk. 84 Erol), Samet (xx), Abdullah (xx)

GOL: Dk. 67 Serdar (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Serdar (Akhisar Bld)

SARI KARTLAR: Onur, Serdar, Tolga (Akhisar Bld), Mustafa, Ömer Tunç, Metin, Bulut, Ömer Can (Ümraniyespor)

 

 

ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu, 4'üncü hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, evinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla 5 puanda kalıp liderliği, 6 puana ulaşan rakibine kaptırdı. Grupta yarın Bursaspor-Aydınspor 1923 liderlik için karşı karşıya gelecek. Akhisar temsilcisi kupada bir sonraki maçında 18 Ocak'ta Bursaspor'a konuk olacak.

13. dakikada Soner'in nefis ara pasıyla ceza alanına giren Hasan Ali, vurmakta gecikince araya giren Mustafa son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.

 

20. dakikada sağdan ceza sahasında giren Muğdat'ın şutunda savunmada Tarık uzanarak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

 

25. dakikada Hasan Ali'nin serbest vuruştan ceza sahasına ortasında Alper kafayı vurdu, top kaleci Metin'de kaldı.

 

30. dakikada frikikten Ömer Can'ın vuruşunda ön direkteki Alper topu kornere gönderdi.

 

38. dakikada Ömer Can soldan ceza alaına girip, kaleyi düşündü. Kaleci Bora topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

60. dakikada Muğdat, ceza yayındaki Nguemo'yu gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Metin'in çeldiği topu önünde bulan Soner, boş kale yerine meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

 

63. dakikada Soner'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Muğdat, sert vurdu. Kaleci Metin, topu kornere tokatladı.

 

67. dakikada konuk ekip atağında soldan Mücahit'in yerden ortasında ceza sahasındaki Akhisarlı Serdar, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 0-1.

 

70. dakikada Ümraniyespor ikinci golü kaçırdı. Mücahit'in serbest vuruştan şutunda top yan direğin dibinden dışarı gitti.

 

79. dakikada kalesini terk eden Bora'nın üzerinden Abdullah'ın yaptığı aşırtma vuruşta, son anda araya giren Alper, topu çizgiden çıkardı.

 

90+1. dakikada Serdar, rakibine yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabaka Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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