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Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'tan yabancı hakem çıkışı

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de yabancı hakemlerin de denenmesi gerektiğini savundu. Haftanın ilk antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam, hakemlerin formsuzluğundan yakınarak,...

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'tan yabancı hakem çıkışı

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de yabancı hakemlerin de denenmesi gerektiğini savundu. Haftanın ilk antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam, hakemlerin formsuzluğundan yakınarak, "Süper Lig'de yabancı teknik adamlar var, neredeyse 11 yabancı futbolcu oynatan takımlar var, o halde yabancı hakemleri de denemeliyiz. Türk hakemliğine baktığımız zaman alttan gelen yeni isim yok. Mevcut hakemlerin durumu ortada. Bu yüzden Türk futbolunda yabancı hakemlere kapılar açılmaladır" dedi.
İlk üç haftada yaşadıkları hakem hatalarından dert yanan Okan Buruk, Antalyaspor deplasmanında Bülent Yıldırım'ın bir penaltılarını vermediğini, rakip oyuncuya gösterilmesi gereken kırmızı kartı es geçtiğini, pazar günü 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçında da Mustafa Öğretmenoğlu'nun iki basit sarı kartla Mustafa Yumlu'yu 44. dakikada oyundan attığını belirterek, "Akhisar tarihinde bir Mustafa Öğretmenoğlu gerçeği var. Bize de nasip oldu. Hakemler hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum ama hakkımızın yenildiği kanısındayım" şeklinde konuştu. 
Sezona istedikleri gibi başladıklarını söyleyen Okan Buruk, "Üç haftalık periyotta hedeflediğimiz puana ulaştık ve üçüncü sıraya yerleştik. Bizim açımızdan önemli bir başarı. Daha da önemlisi Süper Lig'de en az yabancı futbolcu oynatan takımız. Sahaya neredeyse 11 yabancıyla çıkan ekipler var. Bu özelliğimizle gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Transferle ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen genç çalıştırıcı şöyle devam etti: "Transfer sezonunun bitmesine 1 hafta kaldı. Kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip, nokta atışı yapmak istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Okan Buruk'un açıklamaları.
- Antrenmandan genel ve detay görüntü

HABER-KAMERA: BARIŞ GEZİCİ / AKHİSAR,

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