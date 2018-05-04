Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı Muharrem...
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...

Akhisar Belediyespor serinin ilk maçına çıkıyor

AKHİSAR, () TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonu 9'uncu sırada tamamlayıp 3 yıl sonra Play-Off oynamaya hak kazanan Akhisar Belediyespor, rakibi Bursaspor Durmazlar'la serinin ilk maçına yarın çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip, Bursaspor'a...

Akhisar Belediyespor serinin ilk maçına çıkıyor

AKHİSAR, ()

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonu 9'uncu sırada tamamlayıp 3 yıl sonra Play-Off oynamaya hak kazanan Akhisar Belediyespor, rakibi Bursaspor Durmazlar'la serinin ilk maçına yarın çıkacak.
Yeşil-siyahlı ekip, Bursaspor'a saat 18.00'de Bursa Atatürk Spor Salonu'nda konuk olacak. Toplamda 2 galibiyete ulaşacak takımın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yolunda yarı finalist olacağı seride ikinci maç salı günü Akhisar'da oynanacak. Gerek olması durumunda son maç da Bursa'da olacak. Akigo normal sezonu 34 haftada 17, Bursaspor Durmazlar ise 27 galibiyetle tamamladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314