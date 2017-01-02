Akhisar Belediyespor Samardzic ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Galatasaraylı sol kanat oyuncusu Olcan Adın ve Gaziantepsporlu forvet Daniel Larsson'un ardından Çin Süper Lig takımlarından Henan Jianye'nin Slovenyalı stoperi Miral Samardzic'i kadrosuna dahil ederek üçüncü transferini gerçekleştirdi. Bugün Türkiye'ye gelerek yöneticilerle masaya oturan 29 yaşındaki savunma oyuncusu yeşil siyahlı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola ülkesinin Kriglav Kranj takımında başlayan 29 yaşındaki Samardzic ardından Maribor'a transfer olurken, daha sonra Rusya'da Sheriff Tiraspool ve Hırvatistan'da Rijerka formalarını giydi. 2016'da Henan Jianye ile anlaşan Sloven stoper, kısa süre önce sona eren Çin Süper Ligi'nde 13 maça çıktı. 14 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Samardzic Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ve Akhisar'da başarılı olacağına inandığını söyledi. FOTOĞRAFLI