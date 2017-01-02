Akhisar Belediyespor Samardzic ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Futbola ülkesinin Kriglav Kranj takımında başlayan 29 yaşındaki Samardzic ardından Maribor'a transfer olurken, daha sonra Rusya'da Sheriff Tiraspool ve Hırvatistan'da Rijerka formalarını giydi. 2016'da Henan Jianye ile anlaşan Sloven stoper, kısa süre önce sona eren Çin Süper Ligi'nde 13 maça çıktı. 14 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Samardzic Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ve Akhisar'da başarılı olacağına inandığını söyledi. FOTOĞRAFLI
Futbola ülkesinin Kriglav Kranj takımında başlayan 29 yaşındaki Samardzic ardından Maribor'a transfer olurken, daha sonra Rusya'da Sheriff Tiraspool ve Hırvatistan'da Rijerka formalarını giydi. 2016'da Henan Jianye ile anlaşan Sloven stoper, kısa süre önce sona eren Çin Süper Ligi'nde 13 maça çıktı. 14 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Samardzic Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ve Akhisar'da başarılı olacağına inandığını söyledi. FOTOĞRAFLI