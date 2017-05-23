Akhisar Belediyespor rekorların takımı

SPOR Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan Akhisar Belediyespor, üst üste 5'inci galibiyetini Aytemiz Alanyaspor'u evinde 3-0 yenerek alırken kendisi açısından kırılmadık rekor da bırakmadı.Okan Buruk yönetiminde 7 maçı 6 galibiyetle geçen ve pu periyotta yalnız Fenerbahçe'ye yenilen Akhisar Belediyespor, 5'inci sezonunu yaşadığı Süper Lig'de ilk kez 5 maçlık seri yakaladı. Ligde son dönemin en formda takımı olarak 5 haftalık periyotta lider Beşiktaş'la takipçisi Medipol Başakşehir'i bile geride bırakan Akhisar Belediyespor, rakip filelere gol olup yağdı.Yeşil siyahlı ekip, 15 puanla geçtiği son 5 maçta tam 20 gol atarken maç başına eşi görülmemiş şekilde 4 gol ortalaması yakaladı. Akhisar Belediiyespor, bu periyotta attığı 20 gole karşılık kalesinde ise yalnız 1 gol gördü. Düşme hattının tek basamak üzerinde devraldığı takımı ligde yedinci sıraya taşıyan Okan Buruk, rekorlarla tarih yazmak istediklerini söyledi.Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrası soyunma odasına inerek futbolcular ve teknik heyeti kutlayan Başkan Hüseyin Eryüksel ise tüm taraftarlarının yeşil siyahlı takımla haklı gurur duyduğunu belirtti.OLCAN YENİDEN DOĞDUAkhisar Belediyespor'un devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Olcan Adın, yeşil siyahlı formayla ikinci baharını yaşıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi dev kulüplerde de forma giydiği kariyerinde A Milli Takım'a kadar yükselen Olcan, Galatasaray'da geçen sezon sonunda satış listesine konuldu. Kadro dışı kalıp başka bir kulüple anlaşmayınca sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Olcan, devre arasında transfer olduğu Akigo'da yeniden yıldızlaştı. İlk yarıyı kaçırmasına rağmen performansından hiçbir kayıp yaşamadığını kanıtlayan Olcan, Süper Lig'in ikinci yarısında Akhisar formasını giydiği 16 maçta 5 gol, 8 asistle oynadı. Olcan, Alanya karşısında 3 golün de asistini yaptı.

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