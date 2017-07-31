Akhisar Belediyespor Özer'in yerini dolduracak

Yeşil siyahlıların 12 Ağustos'ta Sivasspor'la oynanacak ilk lig maçına kadar forvet arkasında görev yapıp oyunu iki yönüyle oynayabilen bir ismi kadroya dahil edeceği ifade edildi. Buruk, "Sezon başlayana kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Lige en iyi şekilde girmek istiyoruz. Önümüzde 10 günden fazla bir zaman var, gereken takviyeleri gerçekleştiririz" dedi.
Yeşil siyahlıların 12 Ağustos'ta Sivasspor'la oynanacak ilk lig maçına kadar forvet arkasında görev yapıp oyunu iki yönüyle oynayabilen bir ismi kadroya dahil edeceği ifade edildi. Buruk, "Sezon başlayana kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Lige en iyi şekilde girmek istiyoruz. Önümüzde 10 günden fazla bir zaman var, gereken takviyeleri gerçekleştiririz" dedi.