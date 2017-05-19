Akhisar Belediyespor Olcan'la coştu

SPOR Toto Süper Lig'de son 4 maçını kazanıp filelere 17 gol bırakan Akhisar Belediyespor'un tecrübeli oyuncusu Olcan Adın, takımın başına teknik direktör Okan Buruk'un getirilmesiyle adeta coştu.Tolunay Kafkas döneminde 11 maçta yalnızca 1 kez ağları sarsabilen 32 yaşındaki Olcan Adın, yeni teknik direktörü Buruk yönetiminde çıktığı 6 lig karşılaşmasında 4 gol atıp 3 de asist yaptı. Olcan Adın, 4 hafta önce 5-1 kazanılan Bursaspor karşılaşmasında 2 kez gol sevinç yaşarken, oynadığı futbolla takımı galibiyete taşıyan isim oldu.Akhisar Belediyespor'un 2-0 galip geldiği Kasımpaşa deplasmanında 1 gol daha atan Olcan, yine sahanın en iyilerindendi. 6-0 kazanılan Gaziantepspor maçında Cikalleshi'ye bir asist yapan Olcan, takımının geçen hafta 4-0 galip geldiği Osmanlıspor deplasmanını da boş geçmedi ve skoru 3-0 getiren golü kaydetti.Olcan aynı maçta Custodio ve Özer'e da asist yapıp yıldızlaştı. Pazartesi günü sahasında Alanyaspor'u misafir edecek Akhisar Belediyespor'da Olcan yine Okan Buruk'un en önemli kozu olacak.

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