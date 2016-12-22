Akhisar Belediyespor Larsson'la 2 yıllık ön anlaşma imzaladı

SPOR Toto Süper Lig takımı Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'dan ayrılan Daiel Larsson'la anlaştı. İsveçli 29 yaşındaki forvet, Yılmaz Atabarut Tesislerinde Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar ve Harun Eryüksel'in katıldığı törenle 2 yıllık ön anlaşma imzaladı.Süper Lig'de 1.5 sezondur Gaziantepspor formasıyla 46 maça çıkarak 4 gol, 4 asistle oynayan Larsson, kariyerinde daha önce ülkesinde Malmö, Danimarka'da Esbjerg, İspanya'da Valladolid ve Granada formaları giydi. Başkan Eryüksel, transfer çalışmalarının süreceğini söyledi.Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda iki beraberliğin ardından Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek 5 puana ulaşan yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Zemin ve hava şartları ağırda ancak bunu bilerek sahaya çıktık. Galibiyet bizim için önemliydi. Bölüm bölüm iyi oynadık ancak maalesef bazı oyuncular oyunu bölümlerine oynuyorlar, bütün oynama konusunda biraz sıkıntılarımız var. Sonuçta 3 puan bizi sevindirdi" dedi. Ligde devrenin son haftasında oynayacakları Konyaspor maçının zorlu geçeceğini belirten Kafkas, "Rakibin artılarını ve eksilerini iyi analiz ederek kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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