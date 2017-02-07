Akhisar Belediyespor kuradan memnun

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()- ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalinde Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir ile eşleşen Akhisar Belediyespor kuraya memnun kaldı.

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Medipol Başakşehir'in kağıt üzerinde favori gösterildiğini, ancak takımına güvendiğini vurgularken şunları söyledi:

"Kupa maçları çift eleme usulüne göre oynanacak, o nedenle hangi takımın turu geçeceği belli olmaz. Ben Medipol Başakşehir'le eşleştiğimiz için memnunum. Ancak kupadan önce bu hafta ligde oynayacağımız Çaykur Rizespor maçına odaklanmalıyız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz."