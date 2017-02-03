Akhisar Belediyespor kupada çeyrek final istiyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()- ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu'nu lider bitirerek son 16 turunda 2'nci Lig ekibi Gümüşhanespor ile eşleşen Akhisar Belediyespor gözünü çeyrek finale dikti.

Pazar günü 19 Mayıs Stadı'nda saat 12.30'da başlayacak karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Akhisar Belediyespor'da ara transferin son gününde kadroya katılan Sokol Cikalleshi ve Jeremy Bokila'nın da on birde sahaya çıkacağı öğrenildi.

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 6-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas'ın rakibin hafife alınmaması konusunda oyuncularına uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 15, kapalı alt 10, maraton 6 ve kale arkası da 5 TL olarak belirlendi.

FOTOĞRAFLI