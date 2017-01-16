Akhisar Belediyespor kupada Bursa deplasmanında

Kupada hedeflerinin grup'ta isimlerini ilk iki takım arasına yazdırıp üst tura çıkmak olduğunu belirten teknik direktör Tolunay Kafkas, Bursaspor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceğini, yeni transferlere de kupada şans vereceğini söyledi.
Kupada hedeflerinin grup'ta isimlerini ilk iki takım arasına yazdırıp üst tura çıkmak olduğunu belirten teknik direktör Tolunay Kafkas, Bursaspor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceğini, yeni transferlere de kupada şans vereceğini söyledi.