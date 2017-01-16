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Akhisar Belediyespor kupada Bursa deplasmanında

ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu'nda Akhisar Belediyespor, yarın Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Serkan Tokat yönetiminde oynanacak karşılaşma saat 17.45'te başlayacak. Son iki haftaya Ümraniyespor'un 6 puanla...

Akhisar Belediyespor kupada Bursa deplasmanında
ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu'nda Akhisar Belediyespor, yarın Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Serkan Tokat yönetiminde oynanacak karşılaşma saat 17.45'te başlayacak. Son iki haftaya Ümraniyespor'un 6 puanla lider girdiği grupta Akigo, Bursa ve Aydınspor 1923'ün ise 5'er puanları bulunuyor. Akhisar Belediyespor, son grup maçında ise Aydınspor 1923'ü konuk edecek.
Kupada hedeflerinin grup'ta isimlerini ilk iki takım arasına yazdırıp üst tura çıkmak olduğunu belirten teknik direktör Tolunay Kafkas, Bursaspor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceğini, yeni transferlere de kupada şans vereceğini söyledi.

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