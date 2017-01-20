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Akhisar Belediyespor Kayserispor'u ağırlıyor

AKHİSAR, ()- SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya geçen hafta deplasmanda aldığı Kardemir Karabükspor yenilgisiyle başlayan Akhisar Belediyespor, 18'inci haftanın açılış maçında yarın düşme hattındaki Kayserispor'u ağırlayacak....

Akhisar Belediyespor Kayserispor'u ağırlıyor

AKHİSAR, ()- SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya geçen hafta deplasmanda aldığı Kardemir Karabükspor yenilgisiyle başlayan Akhisar Belediyespor, 18'inci haftanın açılış maçında yarın düşme hattındaki Kayserispor'u ağırlayacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sakat olan N'Guemo ve Soner'in forma giymeyeceği maçın biletleri VIP 20, kapalı 15, maraton 11 ve kale arkası 10 TL'den satılacak.
Bu arada teknik direktör Tolunay Kafkas'ın Trabzonspor'a transferi kesinleşen ve pazartesi günü Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalaması beklenen Rodallega'yı sakatlanma ihtimalini düşünerek oynatmayacağı öğrenildi. Tolunay Kafkas'ın Rodallega'nın yerine Bursaspor kupa maçında 4 gol atan Vaz Te'ye şans vermesi bekleniyor.
Akhisar Belediyespor haftaya 20 puanla 13'üncü basamakta girerken, 16'ncı sıradaki Kayserispor'un 12 puanı bulunuyor.

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